В подмосковных Химках состоялся мастер-класс от фонда Юрия Башмета

В Центральной детской школе искусств Химок в рамках всероссийского проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» организовали масштабный мастер-класс для хорового отдела школы, его провела музыкант, педагог и общественный деятель Евгения Кудричевская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с образовательным центром Юрия Башмета уже много лет. Для нас это большая честь и огромная ответственность. Такие мастер-классы от профессионалов высочайшего уровня — это уникальная возможность для наших детей и педагогов прикоснуться к большому искусству, получить бесценный опыт и невероятный импульс для дальнейшего творческого роста», — отметила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Мероприятие охватило пять хоровых коллективов: «Виват», «Небесные ласточки», «Диковинка», «Капелла мальчиков» и «Камертон». Муниципальный депутат Наталья Каныгина отметила, что в округе уделяют большое внимание развитию творческого образования, чтобы наши дети могли раскрыть свои таланты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.