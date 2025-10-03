В подмосковных Химках специалисты завершат капремонт дороги на улице 9 Мая

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая, специалисты завершили фрезеровку асфальтового покрытия и приступили к обустройству люков и дождеприемников, а также обустройству тротуаров и места для остановки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Вскоре рабочие уложат выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Они также выполняют работы по благоустройству пешеходных дорожек, устанавливают бордюрный камень, выравнивают поверхность песком и не только. Ремонт проходит на каждой полосе дороги по очереди, поэтому движение автотранспорта по обеим полосам осуществляется поочередно. В часы пик водителям посоветовали выбирать объездные пути через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.