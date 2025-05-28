В подмосковных Химках стартовал сезон летних веранд, в 2025 году для жителей и гостей будут доступны 16 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

Заместитель начальника Управления потребительского рынка, услуг и рекламы Химок Евгения Корикова отметила, что предприниматели могут найти информацию о том, как открыть сезонную площадку, на портале госуслуг.

«В жаркую погоду всегда останавливаю свой выбор на веранде. Приятно провести завтрак и обед на свежем воздухе, так еще и с видом на город», — поделилась жительница Химок Марина Новоселова.

Летние веранды будут работать до осени. В парках округа также откроют торговые островки, где можно приобрести мороженое, горячую кукурузу, ягоды и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.