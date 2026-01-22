В подмосковных Химках стартовал вокальный конкурс «Я пою!»

В Химках стартовал музыкальный конкурс «Я пою!», который позволит участникам выступить на профессиональной сцене с оригинальным музыкальным номером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Номер можно представить в номинации соло (сольный исполнитель) или ансамбль малой формы (от двух до шести человек). Участникам предложат возрастные категории «Вне конкурса» (от трех до пяти лет), «Молодые дарования» (от шести до 17 лет) и «Творческие виртуозы» (от 18 лет и старше).

«Музыка объединяет, а конкурс „Я пою!“ становится площадкой для диалога поколений. Здесь и малыши, и взрослые смогут поделиться своим талантом. Две номинации, три возрастные категории — каждый найдет свою нишу», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Желающим выступить в рамках мероприятия нужно отправить письмо на адрес: khimki-mk@mail.ru и приложить к нему заполненную заявку на участие и согласие на обработку персональных данных, прием завершается 2 марта. Конкурс пройдет выставочном комплексе «Артишок» (парк Толстого, Ленинский проспект).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.