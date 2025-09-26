В подмосковных Химках утвердили новый состав Молодежного парламента

В Химках утвердили новый состав Молодежного парламента, в него вошли 15 неравнодушных жителей города, которые активно участвуют в общественной жизни округа, помогают реализовать волонтерские проекты, организуют культурные и патриотические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Координатором Молодежного парламента стал депутат Евгений Иноземцев, его избрали на Совете депутатов городского округа. Участники парламента будут участвовать в развитии муниципалитета и помогать в реализации значимых проектов.

«Поздравляю всех участников нового состава Молодежного парламента! Желаю успехов, вдохновения и энергии для реализации всех ваших идей и проектов. Вместе мы сможем сделать Химки лучше, красивее и комфортнее!», — сказала глава округа Елена Землякова.

