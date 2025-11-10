В подмосковных Химках запустили акцию «БумБатл»

До конца ноября жители Химок могут присоединиться к Всероссийской экологической акции «БумБатл» и сдать макулатуру на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Желающие принять участие в акции могут сдать старые книги, газеты и журналы, картон и бумажные упаковки, а также офисную бумагу и другую ненужную макулатуру. Передать их можно по адресу: ул. 9 Мая, д. 18Б (региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»). Зарегистрироваться можно здесь.

