В подмосковных Химках запустили благотворительную акцию «Коробка храбрости»

В Химках запустили Всероссийскую благотворительную акцию «Коробка храбрости» партии «Единая Россия», направленную на поддержку детей, которые проходят сложное лечение в больницах и хосписах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Желающие принять участие могут принести для пациентов подарки – игрушки, канцелярские принадлежности, книги и раскраски, игровые наборы. Для акции не подойдут мягкие игрушки, бьющиеся предметы и детская косметика. Передать вещи можно по адресу: проспект Мельникова, дом 12, по будням с 9:00 до 18: 00 до 1 декабря.

«Подобные акции — замечательная возможность поддержать малышей со сложными заболеваниями. Собранные подарки помогут ребятам справиться со стрессом и легче перенести терапию», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.