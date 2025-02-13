В подмосковных школах вместо звонков будут включать патриотические песни

В подмосковных школах в феврале в рамках акции «Мелодии вместо звонков» будут включать патриотические песни, ее запустило Минпросвещения России в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, например, вместо звонков будут включать произведения «За тебя, Родина-мать», «У Черного моря», «Офицеры», «От героев былых времен» и другие.

Проект запустили в ноябре 2024 года, в рамках него вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты популярных и классических произведений. Акция направлена на «воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны», уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.