В подмосковных школах вместо звонков прозвучат произведения русских композиторов

В Подмосковье в рамках реализации проекта «Мелодии вместо звонков», организованного Минпросвещения России, в марте в учебных заведениях вместо традиционных звонков прозвучат музыкальные композиции, приуроченные к юбилею Большого театра и Международному женскому дню. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, ученики услышат увертюру из оперы «Руслан и Людмила», «Уж как по мосту‑мосточку» из оперы «Евгений Онегин» в исполнении оркестра Большого театра, «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» и «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Кроме того, в первый месяц весны в школах прозвучат произведения, которые исполнили победители Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

В ведомстве добавили, что проект запустили в ноябре 2024 года, музыкальные композиции посвящаются историческим датам и темам занятий «Разговоры о важном».

