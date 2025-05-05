В подмосковных школах вместо звонков включат песни о Великой Отечественной войне

В мае в подмосковных школах в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», который был организован Минпросвещения России, прозвучат песни, приуроченные к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, школьники услышат произведения «Катюша», «Казаки в Берлине», «Смуглянка» и другие. Помимо этого, в рамках празднования 80-й годовщины Победы в школах и колледжах региона также пройдут внеурочные занятия «Разговоры о важном», масштабный патриотический марафон «Наследники Победы» и не только.

Напомним, что проект «Мелодии вместо звонков» реализуется в школах с ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.