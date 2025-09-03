В Подольске более 250 детей приняли участие в региональном этапе фестиваля дворового футбола

В Подольске прошел региональный этап фестиваля детского дворового футбола, в нем приняли участие более 250 ребят из 18 команд из Балашихи, Сергиева Посада, Зарайска и других городов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

«Такие встречи — это не только про спорт, но и про дружбу, поддержку и командный дух. Отдельно хочу отметить работу сторонников партии «Единая Россия», которые в рамках марафона «Сила России» делают многое для развития детского спорта», — сказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Он добавил, что в округе работают над тем, чтобы создавать возможности для занятий спортом. Так, здесь проводят тренировки по рукопашному бою, соревнования по лазертагу, встречи с молодежью и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.