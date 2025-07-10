В Подольске для посетителей парков установили фонтанчики с водой

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина и в Детском парке культуры и отдыха микрорайона Климовск установили фонтанчики с чистой фильтрованной водой, которую посетители смогут набрать бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

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Фонтаны оснащены современной трехступенчатой системой фильтрации, которая позволяет очистить воду от хлора, ржавчины, органических соединений и тяжелых металлов. Они будут работать до сентября. Ознакомиться с их расположением можно на интерактивной карте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.