В Подольске к осени обновят два детских сада

В Подольске к осени завершат капитальный ремонт детских садов на улице Кирова, 60а и Красногвардейском бульваре, 21б, туда смогут пойти более 300 детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

Строители уже укрепили несущие конструкции двух зданий, смонтировали инженерные коммуникации, завершили кровельную часть. Теперь они выполняют фасадные, отделочные и другие работы, вскоре начнется этап благоустройства территории. Ввести объекты в эксплуатацию планируют до 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.