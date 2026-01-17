В Подольске на заводе появился новый арт‑объект

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске на заводе СПКБ установили новый уникальный арт‑объект – герб городского округа Подольск, выполненный в технике художественной обработки металла: использованы сталь, эмаль и лак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Особенностью объекта стали отреставрированные старинные кирки 1950‑х годов – их отпескоструили, очистили и покрыли никелем в гальванической ванне. Автором композиции выступил местный житель Алексей Каштанов, художник и резидент ПриТЯГАтельного завода.

«Повесим герб в гараже ПриТЯГАтельного завода. Это не просто арт‑объект - это дань уважения прошлому и символ нашей причастности к истории Подольска», – поделился руководитель департамента социальных коммуникаций завода Евгений Мацевитый.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.