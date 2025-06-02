В Подольске наполовину достроили пристройку к школе
Стройготовность пристройки к школе в Подольске превысила 50%
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Подольск]
В Подольске продолжается строительство пристройки к школе № 29 имени Петра Ивановича Забродина, рассчитанной на 200 мест, ее стройготовность превысила 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.
Глава Подольска Григорий Артамонов проверил ход проведения работ. Строители выполняют устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж фасада, кровли, вентиляции и другие работы.
«Несмотря на сжатые сроки все организовано четко, в соответствии с графиком и строительными нормами», — сказал Артамонов.
По его словам, работы завершат к началу нового учебного года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.