В Подольске наполовину достроили пристройку к школе

В Подольске продолжается строительство пристройки к школе № 29 имени Петра Ивановича Забродина, рассчитанной на 200 мест, ее стройготовность превысила 50%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил ход проведения работ. Строители выполняют устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж фасада, кровли, вентиляции и другие работы.

«Несмотря на сжатые сроки все организовано четко, в соответствии с графиком и строительными нормами», — сказал Артамонов.

По его словам, работы завершат к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.