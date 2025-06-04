В подмосковном Подольске во Всемирный день бега, 4 июня, стартовал проект «Лето — это добрая примета». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках него на территории структурного подразделения «Росток» Дворца молодежи состоялось спортивное событие под названием «В лето бегом». В нем приняли участие 60 детей — они выполнили олимпийскую зарядку и тренировку с чемпионкой по легкой атлетике Юлией Гущиной.

В пресс-службе отметили, что в рамках проекта педагоги подольского Дворца молодежи также реализуют комплексную программу «В гостях у сказки», направленную на гармоничное развитие школьников младших и средних классов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

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