В Подольске обустроили зоны для отдыха в сквере Пестова

В Подольске в рамках обновления сквера имени почетного гражданина города и Московской области Василия Пестова, расположенного на пересечении улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара, рабочие проложили необходимые коммуникации, установили уличное освещение и систему видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Специалисты также обустроили спортивную зону с воркаут-площадкой и теннисным столом, зону тихого отдыха с качелями и навесом и установили новые малые архитектурные формы. Кроме того, было проведено дополнительное озеленение.

Проект реализовали по желанию жителей, объект победил в народном голосовании на федеральном портале в 2023 году. Работы проходят в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», открытие запланировано на начало ноября.

