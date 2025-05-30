В Подольске организовали рейд по выявлению нарушений в работе общественного транспорта

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске провели рейд по выявлению нарушений в работе общественного транспорта, в рамках которого состоялась проверка качества услуг по перевозке пассажиров на муниципальных маршрутах, обслуживаемых ООО «Автомиг». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

В пресс-службе уточнили, что причиной стали многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительную работу перевозчика. Мероприятие организовали сотрудники администрации Подольска совместно с представителями Южного межмуниципального управления ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция» при участии представителей ООО «Автомиг».

В рамках проверки они ценили порядок приема оплаты проезда. По результатам были составлены административные протоколы за безбилетный проезд и взимание оплаты наличными. С пассажирами также провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдать законодательство, согласно которому продажа проездных билетов за наличный расчет в салонах транспортных средств запрещена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.