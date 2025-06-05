В Подольске организовали «Веселые старты» для детей из Курской области и ДНР

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Спортивная школа «Весна» в Подольске провела «Веселые старты» для детей из Курской области и ДНР, временно размещенных в лагере «Мечта». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Мероприятие прошло в формате эстафет и командных игр, среди них — «Разминка», «Бег спиной вперед», «Мешочки», «Мячики» и другие.

«По итогам состязаний победила, как всегда, дружба. Ребята не только весело провели время, но и развили свои спортивные навыки, укрепили командный дух и получили заряд бодрости», — отметила замначальника отдела организации и проведения спортивной массовой работы среди населения спортшколы «Весна» Татьяна Радкевич.

Участники состязаний также получили сладкие подарки. В пресс-службе уточнили, что для детей из «Мечты» на летних каникулах проведут серию активных развлечений от специалистов спортшколы «Весна» и молодежного центра «Территория будущего».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.