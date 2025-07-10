В Подольске подростков пригласили на работу в летние трудовые бригады

В Подольске стартовала программа временного трудоустройства молодежи, в рамках которой в августе на базе местных учреждений создадут дополнительные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

Школьники смогут устроиться на работу в трудовые бригады, которые сформируют в различных микрорайонах округа. Им будут выплачивать заработную плату за выполненную работу, а также дополнительную материальную помощь от центра занятости населения. Для всех трудоустроенных подростков будет оформлена трудовая книжка.

Записаться можно по телефонам 8 (4967) 50-04-82, 8 (4967) 57-37-15.

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