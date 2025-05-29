В Подольске пройдут «президентские состязания»

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске прошло торжественное открытие регионального финала «Президентских состязаний», которые являются одним из самых массовых соревнований для школьников в России, около 20 подмосковных команд собрались на стадионе «Труд». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Состязания проходят в несколько этапов, победители регионального пройдут на всероссийский финал. Он пройдет в сентябре 2025 года во Всероссийском детском центре «Орленок».

Подольск представили лицей № 1 поселка Львовский и Дубровицкая школа. Спортсмены примут участие в спортивном многоборье, легкой атлетике, подвижных играх и теоретическом конкурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.