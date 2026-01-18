В Подольске прошел детский фестиваль «Зимние святки»

В Подольске в ДК «Октябрь» прошел детский фестиваль «Зимние святки», его организовал центр традиционной русской культуры «Истоки» Дворца культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

На мероприятии собрались фольклористы из Подольска и других округов Подмосковья, а также из Москвы. На сцене выступили ансамбли «Лоскуток», «Родничок», «Радуга», «Житница» и другие коллективы. Зрители смогли увидеть колядки и христославки, ряженье и подблюдные гадания.

«Я в „Истоках“ уже 12 лет. Пришел сюда еще во втором классе, а теперь уже сам стал педагогом. На фестивале я сегодня озвучиваю персонажей в кукольном вертепе, помогаю самым маленьким участникам из групп „Ягодки“ и „Васильки“, а со старшими ребятами мы воссоздаем старинные обряды гаданий», — поделися Матвей Паршин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.