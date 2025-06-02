В Подольске прошел концерт, организованный ко Дню защиты детей

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Во Дворце молодежи в Подольске ко Дню защиты детей организовали концерт «Главное на свете — это наши дети», его посетили более 400 зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

На сцене выступили более 80 воспитанников из творческих коллективов хореографического ансамбля «Юлион», вокальной студии «Высокая нота» и театра танца «Крылья свободы». Все участники подготовили театрализованные костюмы по случаю мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.