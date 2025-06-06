В Подольске проведут капремонт железнодорожной станции Львовская

В Подольске начался капитальный ремонт железнодорожной станции Львовская Курского направления, строители проводят переборку плит и фундаментных блоков в ночное время, чтобы не мешать пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Центральная пригородная пассажирская компания планирует отремонтировать обе платформы остановочного пункта до конца 2025 года. На платформах вместо асфальтобетонного покрытия уложат более 2,1 тыс. кв. м брусчатки на островной платформе и почти 1,2 тыс. кв. м — на береговой.

Для удобства пассажиров здесь также установят элементы визуальной навигации для посадки и выхода с платформ. Кроме того, будут обновлены скамейки, урны, установлены светодиодные светильники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.