В Подольске рассказали о переходе на оформление цифровых паспортов домов
Глава Подольска рассказал о переходе на оформление цифровых паспортов домов
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Подмосковный Подольск присоединился к пилотному проекту по оформлению цифровых паспортов готовности многоквартирных домов. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.
Теперь сотрудники управляющих организаций должны будут фиксировать выполненные работы с помощью фотоотчетов в специальной системе. Новый подход позволит хранить документы в электронном виде, улучшить контроль за качеством работы, а также быстрее реагировать на проблемы.
«Это значит, что процесс станет проще, понятнее и прозрачнее. Полноценно перейти на новый формат работы планируем уже в 2026 году», — сказал Артамонов.
В сообщении уточнили, что УК оформили паспорта готовности на 635 многоквартирных домов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.