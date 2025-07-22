В Подольске рассказали о переходе на оформление цифровых паспортов домов

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Подмосковный Подольск присоединился к пилотному проекту по оформлению цифровых паспортов готовности многоквартирных домов. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.

Теперь сотрудники управляющих организаций должны будут фиксировать выполненные работы с помощью фотоотчетов в специальной системе. Новый подход позволит хранить документы в электронном виде, улучшить контроль за качеством работы, а также быстрее реагировать на проблемы.

«Это значит, что процесс станет проще, понятнее и прозрачнее. Полноценно перейти на новый формат работы планируем уже в 2026 году», — сказал Артамонов.

В сообщении уточнили, что УК оформили паспорта готовности на 635 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.