В Подольске специалисты приступили к устройству дорожек в сквере Папирова

В Подольске продолжается благоустройство сквера имени Бориса Папирова, специалисты уже завершили демонтаж и земляные работы и приступили к устройству пешеходных дорожек и установке системы наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Проект реализуется в рамках муниципального контракта. В рамках него строители также переустановят малые архитектурные формы, в том числе скамейки. В пресс-службе уточнили, что Папиров был директором профессионального училища № 27, которое сегодня носит имя Подольского колледжа имени Никулина, с 1961 года. Он организовал обучение учащихся выпуску сложной продукции, внедрил в учебный процесс новые формы и методы обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.