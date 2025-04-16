В Подольске стартовала акция по уборке и благоустройству памятников и воинских захоронений, ее организовали «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщили в социальных сетях администрации округа.

Проект посвящен 80-летию Великой Победы. Волонтеры провели работы на территории городского кладбища «Красная горка» — убрали мусор, очистили памятники, и не только. За день удалось привести в порядок 15 захоронений, в планах — 80.

«Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу», — добавили в сообщении.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

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