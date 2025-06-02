В Подольске стартовала первая смена в лагере «Ромашка»

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В лагере «Ромашка» в подмосковном Подольске стартовала первая смена, для детей уже организовали концерт Сельского дома культуры «Молодежный», приуроченный ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В смене примут участие 130 детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Сказочные герои проводили детей в мир волшебства с играми, хореографическими и вокальными номерами», — отметили в сообщении.

В рамках праздника организаторы провели шоу мыльных пузырей, а также продемонстрировали воздушный шар для моделирования фигурок. Дети смогли смастерить себе собаку, цветок или меч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.