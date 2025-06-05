В Подольске в октябре завершат благоустройство набережной в парке имени Виктора Талалихина

В Подольске на набережной вдоль Парадного проезда в парке имени Виктора Талалихина продолжается благоустройство, подрядчик опережает график — работы планируют завершить в октябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Строители обустраивают спортивную, детскую, воркаут- и скейт-площадки, устанавливают тренажеры, монтируют всесезонную тюбинговую горку, благоустраивают прогулочные зоны. Работы проходят по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В округе также проводят благоустройство сквера на пересечении Юбилейной улицы и Красногвардейского бульвара, лесопарка «Березки» и сквера имени А. С. Пушкина.

«Популярные у жителей округа парки, скверы и улицы преобразятся и станут комфортными для отдыха и безопасными, будут радовать глаз. Все это — результат слаженной работы и поддержки со стороны главы региона, а главное — самих подольчан», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.