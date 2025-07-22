В Подольске заменили оборудование в котельных

В Подольске заменили насосы, котлы, запорную арматуру в «Подольских тепловых сетях», все котельные оборудовали датчиками температуры и давления для передачи данных в режиме реального времени, работы прошли в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Глава муниципалитета Григорий Артамонов добавил, что угольные котельные переведут на газ. Работы проходят в домах, на объектах теплоснабжения, в школах, поликлиниках, больницах, учреждениях культуры и спорта.

«До начала отопительного сезона мы оснастим приборами и центральные тепловые пункты. Оставшиеся угольные котельные параллельно переводим на газ, это шаг к более экологичному и стабильному теплоснабжению», — сказал Артамонов.

По его словам, в рамках госпрограммы специалисты выполнили два закольцевания источников теплоснабжения. В сообщении добавили, что пилотный проект «Цифровая котельная» реализуется в пяти городских округах региона, в том числе в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий ливня в Подмосковье.