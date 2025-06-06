В Подольске заменят почти 24 км тепловых сетей

В Подольске заменили 15,2 км тепловых сетей, в 2025 году в общей сложности в рамках государственной программы планируют обновить 23,7 км сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Специалисты меняют коммуникации, а также восстанавливают территории после работ. При проведении ремонта они устанавливают временные ограждения и информационные стенды, чтобы информировать жителей о сроках и характере проводимых работ.

Помимо этого, в округе проходят плановые ремонтные работы в котельных. Отключение горячего водоснабжения будет длиться не более 14 дней. Это мера нужна для проведения профилактических работ и обеспечения бесперебойной подачи горячей воды в зимний период. Капремонт проходит и в многоквартирных домах, уже выполнено 77 работ в 63 домах, включая замену внутренних инженерных систем.

В пресс-службе уточнили, что подготовка к осенне-зимнему периоду охватит все многоквартирные дома, данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также результаты проверок и испытаний будут систематизированы в электронном виде и внесены в государственную информационную систему ЖКХ. Работы планируют завершить до середины сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.