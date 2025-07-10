В подольском детском лагере «Ромашка» прошла спартакиада

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Более 120 детей стали участниками спартакиады, которую организовали в детском лагере «Ромашка» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Они приняли участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу и не только.

«Конечно, некоторые отряды были чуточку сильнее, но победила, мне кажется, дружба. Важно, что дети работают в команде и получают удовольствие от занятий спортом», — отметила директор лагеря Галина Манжулина.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности этим летом в лагере отдохнут более 500 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.