В подольском детском лагере «Ромашка» прошла спартакиада
Более 120 детей приняли участие в спартакиаде в подольском лагере «Ромашка»
Фото: [Администрация г. о. Подольск]
Более 120 детей стали участниками спартакиады, которую организовали в детском лагере «Ромашка» в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
Они приняли участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу и не только.
«Конечно, некоторые отряды были чуточку сильнее, но победила, мне кажется, дружба. Важно, что дети работают в команде и получают удовольствие от занятий спортом», — отметила директор лагеря Галина Манжулина.
В пресс-службе добавили, что в общей сложности этим летом в лагере отдохнут более 500 детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.