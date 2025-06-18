В пришкольных лагерях Подмосковья прошли тематические дни в честь 100-летия детского центра «Артек»

Столетие Международного детского центра «Артек» отметили в пришкольных лагерях Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Так, в учреждениях провели тематические мероприятия, в рамках которых воспитанникам рассказали об истории «Артека», его значении для детей и современных инициативах. Одним из ключевых мероприятий стал ритуал посвящения в артековцы.

Также для ребят были организованы творческие и спортивные занятия, отражающие традиции и ценности «Артека»: мастер-классы, творческие конкурсы, фестивали, выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что летом в регионе проведут около 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.