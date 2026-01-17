В Пушкино школьники узнали, как избавиться от вредных привычек

В Пушкино во втором корпусе «Образовательного комплекса №3» прошла встреча для учеников 8-9 классов, в рамках которой врач психиатр-нарколог Мария Николаева рассказала им, какой эффект оказывают психотропные вещества на тело и разум человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Эксперт рассказала о зависимостях и их последствиях, а также поиске тех решений, которые ведут к здоровой жизни. Она сделала акцент на том, что вредные привычки ухудшают самочувствие, влияют на учебу и препятствуют развитию.

Чтобы избавиться от них, Николаева посоветовала прежде всего признать проблему, определить причину ее появления и постараться заменить вредное на полезное.

