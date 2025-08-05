В Пушкинском округе откроют новый корпус образовательного комплекса

В микрорайоне Новое Пушкино Пушкинского округа 1 сентября откроется новый корпус образовательного комплекса № 11, рассчитанный на 1,05 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В нем для учеников обустроили классы, оборудованные новейшими технологиями. В школе будут доступны занятия по различным видам спорта, включая дзюдо и тхэквондо, спортивные бальные и эстрадные танцы, баскетбол и волейбол. Рабочие также обустроили теплицы, где можно будет изучать биологию и экологию, а также развивать навыки работы с растениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.