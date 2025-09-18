В Раменском завершат капремонт дорог на двух улицах

В Раменском округе по Народной программе «Единой России» завершается капитальный ремонт дорог на двух улицах — Красноармейская и Профсоюзная, к концу сентября здесь заменят более 15,8 тыс. кв. м покрытия. Об этом сообщил секретарь местного отделения партии Эдуард Малышев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

Помимо этого, в селе Речицы округа по просьбам жителей проводят ремонт проблемного участка на улице Садовой, где после дождей и паводков проезд был практически невозможен.

В 2025 году в рамках программы в округе уже отремонтировали более 14 тыс. кв. м покрытия, в том числе участки дорог в Спас-Михнево, Заболотье и Быково.

