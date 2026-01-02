В Реутове провели мероприятие «Новый год в Подмосковье»

В Реутове в Центральном парке прошло областное мероприятие «Новый год в Подмосковье», для гостей подготовили подвижные игры и творческие выставки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Для детей также организовали квест с царевной Забавой, для взрослых — уроки снежной зумбы под руководством педагога-хореографа Оксаны Леоновой. Помимо этого, в рамках мероприятия работали два мастер-класса по созданию праздничных украшений и подарков — «Новогодний шарик на елку» и «Создай свою сказку», ярмарки изделий ручной работы и многое другое.

В сообщении добавили, что в Центральном парке Реутова в новогодний сезон пройдет ряд мероприятий. Так, например, в воскресенье, 3 января, состоятся «Январские гуляния».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+