В Шатуре на базе детского центра допобразования открыли первичное отделение Движения Первых

В подмосковной Шатуре на базе детского центра дополнительного образования «Созвездие» открыли первичное отделение Движения Первых. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Центр «Созвездие» играет важную роль в работе движения. Здесь проводились встречи активистов движения, выборы членов Совета Первых, а также множество акций и мероприятий.

Председатель шатурского отделения движения Елена Веселова отметила важность участия представителей молодежи в жизни общества.

«Вместе мы сможем реализовать множество социальных проектов и общественных инициатив, направленных на благо нашего сообщества и всей страны», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с его воспитанниками.