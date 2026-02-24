В школах и колледжах Подмосковья отметили Международный день родного языка

В образовательных учреждениях Подмосковья отметили Международный день родного языка. В мероприятиях приняли участие более 200 тыс. школьников, студентов, преподавателей и родителей. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В учреждениях была организована игра «Суд над неологизмами», в рамках которой участники обсудили влияние неологизмов на русский язык. Также прошла игра «Лингвистический шторм», которая помогла ребятам закрепить знания о языке и расширить словарный запас.

Кроме того, «Навигаторы детства» поучаствовали в онлайн-акции «Как говорится». В ее рамках предлагалось рассказать о любимых словах и выражениях на родном языке.

«Орлята России» стали участниками творческого конкурса рисунков «Обложка для книги», который был приурочен к юбилею со дня рождения Агнии Барто.

