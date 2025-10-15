В школах Подмосковья увеличилось число предпрофессиональных классов. Как рассказали в Министерстве образования Московской области, этот показатель вырос на 42%.

Предпрофессиональные классы были открыты в 90% школ региона. Сейчас их число составляет 2,4 тыс. Занятия посещают свыше 47 тыс. школьников.

«Ребята изучают профильные предметы и получают практические навыки — от робототехники и 3D-моделирования до биоинженерии и управления дронами. Обучение проходит вместе с вузами, колледжами и индустриальными партнерами», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сегодня у таких классов насчитывается свыше 370 партнеров. В рамках практики школьники посещают предприятия и производства, участвуют в научно-практических конференциях и семинарах.

Большинство выпускников предпрофессиональных классов — 70% — поступают в высшие учебные заведения по профилю, выбранному в школе. При этом их результаты на ЕГЭ выше, чем у 11-классников по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области увеличилось число заявлений на поступление в колледжи.