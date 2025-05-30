В Старых Химках организовали выездную администрацию

В Старых Химках прошла встреча с жителями в рамках выездной администрации, представители профильных служб и управлений приняли обращения у 89 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Чаще всего жители обращались по вопросам в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), транспорта и социальной поддержки. Кроме того, они предлагали идеи по улучшению городской инфраструктуры и смогли подать заявки на проведение ремонтных работ.

«Мы обратились по поводу замены транзита холодного водоснабжения. Этот вопрос актуален, поскольку у нас сейчас проводят комплексное благоустройство дворовых территорий: кладут новый красивый асфальт, делают бордюры», — рассказали жительница дома на улице Молодежной Наталья Ремизова.

В общей сложности с начала 2025 года в разных микрорайонах Химок провели 19 выездных администраций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.