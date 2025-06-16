Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В среду, 18 июня, в Старых Химках пройдет выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют их предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Химок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Прием организуют с 18:00 до 20:00 по адресу: проспект Мира, дом 22/7 (школа «Наследие»). Желающие смогут обратиться по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и предпринимательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.