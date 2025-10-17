В Старых Химках прошла выездная администрация

В Старых Химках на базе школы № 8 имени Матвеева прошла выездная администрация, в рамках которой глава города Елена Землякова и профильные специалисты приняли обращения от 90 химчан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Чаще всего обращения были связаны с вопросами из сферы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог и домов. Так, например, житель дома № 8 на Ленинском проспекте Сергей Юхарев обратился по поводу ремонта фасада многоквартирного дома. Он обнаружил, что кирпичная кладка дома частично разрушилась.

«Вернулся и не сразу заметил. Подойдя к балкону, увидел разгром. Надеюсь, мы решим эту проблему. Потому что вот-вот начнется зима. Стена тонкая, в квартире будет холодно», — рассказал мужчина.

Ситуацию взяли на контроль Елена Землякова, заместитель по вопросам ЖКХ Александр Сорокин и представитель управляющей компании дома.

Отметим, что с начала 2025 года в Химках провели 39 выездных администраций.

