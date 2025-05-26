В Старых Химках проведут выездную администрацию

В среду, 28 мая, в Старых Химках начнет работу выездная администрация, в рамках нее представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Прием проведут с 18:00 в микрорайоне Клязьма-Старбеево на улице Ватутина, дом 2 (лицей № 7). Местные жители смогут обратиться к специалистам по вопросам безопасности, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения и не только. Помимо этого, они смогут подать заявку на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.