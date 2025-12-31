В Свердловском парке в Лосино-Петровском организуют веселые старты «Русские народные забавы»

В Свердловском парке в Лосино-Петровском в субботу, 3 января, состоятся веселые старты «Русские народные забавы» и спортивно-игровая программа «Забег на лыжах» на сцене. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Помимо этого, в Избе Мороза Ивановича пройдет мастер-класс «На старт! Внимание! Лепим!», в Лосино-Петровском парке — веселые старты и «Забег на лыжах». В новогодние праздники и в парках округа подготовят анимационные программы, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы и интерактивные викторины. Во вторник, 6 января, программы парков объединит тема «В гостях у Морозко».

Все мероприятия бесплатны. Узнать подробности можно на портале welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+