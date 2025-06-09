В центре «Авангард» завершилась вторая смена образовательной программы «Юные патриоты Подмосковья»

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» закончилась вторая смена образовательной программы «Юные патриоты Подмосковья». Об итогах смены рассказали в Министерстве образования Московской области.

Во второй смене приняли участие 685 человек. Это четвероклассники, которые стали победителями конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых» и федерального проекта «Орлята России».

В ходе смены для ребят провели конкурсы и соревнования, викторины и занятия по военно-патриотическим дисциплинам.

Участниками следующей смены станут учащиеся 5-11 классов и активисты подмосковного отделения Движения Первых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил жителям региона их первые паспорта.