В центре «Авангард» завершилась вторая смена образовательной программы «Юные патриоты Подмосковья»
Почти 700 детей завершили образовательную смену в «Авангарде»
Фото: [Министерство образования МО]
В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» закончилась вторая смена образовательной программы «Юные патриоты Подмосковья». Об итогах смены рассказали в Министерстве образования Московской области.
Во второй смене приняли участие 685 человек. Это четвероклассники, которые стали победителями конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых» и федерального проекта «Орлята России».
В ходе смены для ребят провели конкурсы и соревнования, викторины и занятия по военно-патриотическим дисциплинам.
Участниками следующей смены станут учащиеся 5-11 классов и активисты подмосковного отделения Движения Первых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил жителям региона их первые паспорта.