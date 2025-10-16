В центре цифрового образования IT-cube Подольска открыли новые направления

В Подольске в этом году открыли четыре новых направления в центре цифрового образования IT-cube. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

В Подмосковье увеличилось число предпрофессиональных классов, сообщили до этого в Министерстве образования Московской области.

Центр работает на базе гимназии имени Подольских курсантов с 2021 года. Сейчас обучение в нем проходят свыше 400 ребят со всего Подмосковья.

Для учеников начальной школы в этом году открыли направление «Юный айтишник», а для ребят постарше — направления «Проектная деятельность», «Векторная графика» и «3D-моделирование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования нейросетей в сфере образования.