В Жуковском провели семинар для «Волонтеров Подмосковья»

В Жуковском округе провели первый в 2025 году образовательный семинар для руководителей добровольческих организаций Подмосковья, участниками стали 100 человек, включая координаторов «Волонтеров Подмосковья», руководителей ресурсных центров, Добро.центров, а также представителей ОНФ. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором встречи.

«Со своей стороны мы поддерживаем наших волонтеров, проводим для них образовательные встречи и семинары, приглашаем профильных спикеров. Благодаря этому они смогут вовлекать в добровольчество еще больше людей, развивать свои волонтерские ячейки и проводить еще больше мероприятий в своих городах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Волонтеры приняли участие в семинаре «Этапы координации волонтерских корпусов крупных проектов», в качестве спикера выступила руководитель волонтерской программы «Интервидение’25» Ирина Пастернак. Она рассказала, что важно знать волонтеру об условиях организации помощи, как и где можно рассказывать о волонтерском проекте и н только.

Кроме того, старший менеджер Департамента проектов и событий Ассоциации Добро.рф Татьяна Сафронова и координатор проекта «Молоды душой» благотворительного фонда «Внуки» Яна Халгаева выступили на лекционной сессии «Серебряное добровольчество: вчера, сегодня, завтра».

Помимо этого, в рамках семинара обсуждались итоги работы в первом полугодии, в том числе реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо этого, Министерство информации и молодежной политики Московской области и Ассоциация Добро.рф подписали соглашение о взаимодействии. Этом позволит автоматически подгружать волонтерские часы, заработанные на платформе «Волонтеры Подмосковья», на федеральную платформу Добро.рф для последующего учета их в электронной книжке волонтера на портале госуслуг. Это поможет добавить 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

Участникам также рассказали о наборе в волонтерскую программу Международного музыкального конкурса «Интервидение`25», оставить заявку можно по ссылке. Помимо этого, желающие могут принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ и рассказать о социально значимом проекте на сайте премия.мывместе.рф.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.