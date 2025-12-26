Во дворах Химок провели праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой

На улице Строителей и на Куркинском шоссе в Химках в рамках акции «Новый год во дворе» прошли праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой, содействие в организации встречи оказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Новый год — это время, когда особенно важно дарить детям радость и ощущение настоящего чуда. Такие дворовые праздники объединяют соседей, создают теплую атмосферу и наполняют город искренними улыбками», — отметил Васильев.

Дети пели, танцевали, водили хороводы вокруг елки, а также получили сладкие сувениры. Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что подобные мероприятия важно проводить именно во дворах, где формируется чувство общности.

