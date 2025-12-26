Во дворах Химок специалисты устранят последствия снегопада

Во дворах Химок устраняют последствия снегопада, в уборке задействовали более 170 сотрудников управляющих компаний и специализированную технику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Дворники расчищают проходы к домам, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам, при необходимости используют снегоуборочную технику — тракторы, экскаваторы и мини-погрузчики. Прежде всего работы проходят в местах с большим потоком людей.

Местных жителей призвали следить за объявлениями в общедомовых чатах и при необходимости убирать личный транспорт для расчистки парковки от снега. По вопросам уборки снега можно обратиться по телефону единой горячей линии администрации: + 7 (495) 793-01-01.

